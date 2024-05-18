ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области

Отмечается, что российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах поселка Ветеринарное Харьковской области, а также сел Мирополье и Локня Сумской области. Кроме того, за сутки были отражены четыре контратаки штурмовых групп украинской армии в районах Липцов, Тихого и Волчанска Харьковской области.