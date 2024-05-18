ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области

Отмечается, что российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах поселка Ветеринарное Харьковской области, а также сел Мирополье и Локня Сумской области. Кроме того, за сутки были отражены четыре контратаки штурмовых групп украинской армии в районах Липцов, Тихого и Волчанска Харьковской области.
В результате ВСУ потеряли до 150 военных, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также были поражены боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши, «Богдана» и «Гвоздика», уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Ранее в этот день сообщалось, что группировка войск «Север» продвинулась в глубину обороны ВСУ и отразила 10 контратак штурмовиков противника. По словам начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, потери ВСУ составили до 190 военнослужащих.
17 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Под контроль были взяты Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Отмечалось, что армия РФ продолжает продвигаться вглубь обороны противника.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский в интервью назвал продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) под Харьковом лишь «первым шагом» в масштабном наступлении. По его мнению, новая российская операция может состоять из «нескольких волн».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.