Девочка умерла в воронежской больнице после столкновения мопедов

Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о ДТП в Аннинском районе, где 14-летний подросток на мопеде съехал с дороги и врезался в металлический забор. Юный водитель получил травмы и самостоятельно обратился в больницу, после чего был госпитализирован. Установлено, что в момент аварии подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.