Девочка умерла в воронежской больнице после столкновения мопедов

В селе Бутырки Репьевского района Воронежской области столкнулись два ехавших друг за другом мопеда — Alpha Sport и Alpha Offroad. Транспортными средствами управляли 15-летние подростки. В результате ДТП травмы получила пассажирка второго мопеда — 14-летняя местная жительница. Девочку доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. Об этом рассказали в Госавтоинспекции в субботу, 18 мая.
ДТП случилось в пятницу, 17 мая, около 20:10 возле дома № 16 на улице Дружбы. По предварительным данным, водитель Alpha Sport вовремя не среагировал на то, что ехавший перед ним мопед затормозил. Юноша не соблюдал безопасную дистанцию движения.
Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о ДТП в Аннинском районе, где 14-летний подросток на мопеде съехал с дороги и врезался в металлический забор. Юный водитель получил травмы и самостоятельно обратился в больницу, после чего был госпитализирован. Установлено, что в момент аварии подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.