ВСУ потеряли более 690 военных в зоне действий группировки «Юг»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 105-й, 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.