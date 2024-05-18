ВСУ потеряли более 690 военных в зоне действий группировки «Юг»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 105-й, 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица “Мста-Б”, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 100-мм противотанковая пушка “Рапира”, — сообщили в Минобороны.