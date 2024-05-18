Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который находится в больнице города Банска-Бистрица (Центральная Словакия) после совершенного в среду покушения, стабильное, но пока тяжелое. Со ссылкой на вице-премьера и министра обороны республики Роберта Калиняка об этом сообщило Словацкое радио.