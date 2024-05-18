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Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который находится в больнице города Банска-Бистрица (Центральная Словакия) после совершенного в среду покушения, стабильное, но пока тяжелое. Со ссылкой на вице-премьера и министра обороны республики Роберта Калиняка об этом сообщило Словацкое радио.

Источник: Reuters

Вице-премьер совместно с министром здравоохранения Словакии выступил с ежедневным сообщением для СМИ о состоянии здоровья Фицо. Вторая со среды операция, которая в пятницу была проведена премьеру, прошла успешно и улучшила его состояние.

«Позитивный прогноз можно ожидать в ближайшее время. Пока, однако, его транспортировка в Братиславу невозможна. Премьер пребывает в сознании», — сказал Калиняк.

Вице-премьер также выразил мнение, что Фицо не предстоят новые хирургические операции. «Вчерашняя успешная операция содействовала тому, что развитие ситуации с состоянием здоровья господина премьера будет позитивным», — сказал он.

Калиняк подчеркнул, что правительство Словакии работает в штатном режиме и на предстоящей неделе состоятся два его заседания.