Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения

Вице-премьер совместно с министром здравоохранения Словакии выступил с ежедневным сообщением для СМИ о состоянии здоровья Фицо. Вторая со среды операция, которая в пятницу была проведена премьеру, прошла успешно и улучшила его состояние.
«Позитивный прогноз можно ожидать в ближайшее время. Пока, однако, его транспортировка в Братиславу невозможна. Премьер пребывает в сознании», — сказал Калиняк.
Вице-премьер также выразил мнение, что Фицо не предстоят новые хирургические операции. «Вчерашняя успешная операция содействовала тому, что развитие ситуации с состоянием здоровья господина премьера будет позитивным», — сказал он.
Калиняк подчеркнул, что правительство Словакии работает в штатном режиме и на предстоящей неделе состоятся два его заседания.