Экс-глава Счетной палаты Елена Дуброва обжалует приговор

«Один из вопиющих фактов: автомобиль был, который не использовался по путевым листам с 2017 года. Находился в ГКУ “СТО” в полуразобраном состоянии, не было коробки передач, сидений. Тем не менее, в 2020 г. автомобиль активно ремонтировался по бумагам. Были признаки мошенничества и превышения должностных полномочий со стороны ГКУ “СТО”, — сообщал свидетель, среди прочего об итогах проверки, которые пытались скрыть в Счетной палате.