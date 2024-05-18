Очаг африканской чумы свиней выявили в Калининградской области

В Неманском районе Калининградской области выявили очаг африканской чумы свиней. Об этом сообщает районная администрация.
Очаг выявили вблизи посёлка Ватутино. Службой ветеринарии Калининградской области издан приказ об утверждении плана по ликвидации очага опасной инфекции. В настоящий момент специалисты проводят карантинные мероприятия.
В районе ввели запрет на содержание поросят без уведомления местной администрации и службы ветеринарии. Кроме того, здесь временно запретили ввоз, вывоз и убой свиней, а также запретили продажу их мяса без соответствующих документов.
Как отмечают вирусологи, для человека африканская чума свиней не представляет опасности, но не для животных. Вакцины от этого вируса на данный момент не существует, а передаётся болезнь через контакт животных, корма и воду.