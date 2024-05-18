В Харькове прозвучала серия взрывов

В Харьковской области за последнюю неделю российские войска взяли по контроль свыше десятка населенных пунктов. 18 мая стало известно о еще одном перешедшем под российский контроль селе — Старица под Волчанском, примерно в 40 км к северо-востоку от Харькова по прямой.