В Кривом Роге прозвучал взрыв

Глава областной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Криворожском районе сработала система ПВО.
С 15:17 до 15:43 в регионе была объявлена воздушная тревога, пятый раз за текущие сутки.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Около 15:00 власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе. Как заявил глава областной администрации Олег Синегубов, после атаки есть пятеро пострадавших. Днем ранее, 17 мая, город также был под ударом.