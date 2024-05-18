Остин
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Белгородской областью сбиты четыре авиабомбы Hammer и две ракеты HARM

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило об успешном отражении украинской атаки. В небе над Белгородской областью с 12:00 до 12:30 ПВО сбило четыре управляемые авиационные бомбы Hammer и две противорадиолокационных ракеты HARM.

Источник: Falcon® Photography/CC BY-SA 2.0

В Белгородской области была объявлена воздушная тревога. Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что под обстрел ВСУ попало село Тишанка. Пострадавших нет, в селе повреждена линия электропередачи.

В сводке Минобороны от 18 мая указано, что силы ПВО сбили 37 дронов, оперативно-тактическую ракету «Точка-У», 21 снаряд HIMARS, «Vampire» и «Ольху». Сегодня, 18 мая, в 15:30 над регионом был сбит БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

17 мая Минобороны России сообщило, что за ночь российское ПВО сбило 102 беспилотника. Из них 51 БПЛА в небе над Крымом, 44 дрона над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один в небе над Курской. Также в Черном море были перехвачены шесть беэкипажных катеров.