Над Белгородской областью сбиты четыре авиабомбы Hammer и две ракеты HARM

В Белгородской области была объявлена воздушная тревога. Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что под обстрел ВСУ попало село Тишанка. Пострадавших нет, в селе повреждена линия электропередачи.
В сводке Минобороны от 18 мая указано, что силы ПВО сбили 37 дронов, оперативно-тактическую ракету «Точка-У», 21 снаряд HIMARS, «Vampire» и «Ольху». Сегодня, 18 мая, в 15:30 над регионом был сбит БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.
17 мая Минобороны России сообщило, что за ночь российское ПВО сбило 102 беспилотника. Из них 51 БПЛА в небе над Крымом, 44 дрона над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один в небе над Курской. Также в Черном море были перехвачены шесть беэкипажных катеров.