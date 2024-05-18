Над Белгородской областью сбиты четыре авиабомбы Hammer и две ракеты HARM

17 мая Минобороны России сообщило, что за ночь российское ПВО сбило 102 беспилотника. Из них 51 БПЛА в небе над Крымом, 44 дрона над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один в небе над Курской. Также в Черном море были перехвачены шесть беэкипажных катеров.