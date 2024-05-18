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Советника губернатора Самарской области Ольгу Михееву отправили под арест

Самарскую чиновницу отправили в СИЗО на два месяца на время следствия.

Источник: соцсети

В Самаре в субботу, 18 мая 2024 года, суд избрал меру пресечения директору АНО «Институт регионального развития» и советнику губернатора Самарской области Ольге Михеевой. Ее отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, ранее самарская чиновница была задержана по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она незаконно занимала сразу две должности. Так она являлась генеральным директором и директором по стратегическому развитию, но сами обязанности не выполняла.

Как уточнил Александр Хинштейн, в доме Михеевой оперативники провели обыск, после чего доставили ее в здание следственной части. Однако из-за резкого ухудшения здоровья Михеева была госпитализирована. Сейчас расследование уголовного дела и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники полиции.