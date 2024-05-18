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Поджог вышки сотовой связи в Купчино расценили как диверсию

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 15 июля Сергея Гладкого и Сергея Перксона, которых обвиняют в поджоге вышки сотовой связи в Купчино, сообщила глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Накануне господину Гладкому предъявили обвинение в умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), но 18 мая его действия переквалифицировали на диверсию (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Против меры пресечения оба мужчины возражали.

Сергей Гладкий сообщил суду, что совершил преступление, потому что остро нуждался в деньгах. Задание поджечь вышку он получил в одном из мессенджеров.

По версии следствия, 14 мая господин Гладкий поджег вышку сотовой связи ПАО «МТС», причинив компании ущерб в размере 5 тыс. руб. Господин Перксон профинансировал покупку бензина, с помощью которого поджигали оборудование оператора мобильной связи.

Господ Гладкого и Перксона задержали 17 мая. Оба мужчины безработные и ранее были судимы. Одному из них 29 лет, другому — 38.