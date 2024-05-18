В Екатеринбурге вновь осквернили могилу группы, погибшей на перевале Дятлова

«Нанесена свастика и изрисовано лицо. В этой ситуации остаются только следующие решения: обращение родственников Золотарева в полицию для установления личности и наказания виновника (а это серьезная уголовная статья), установка видеонаблюдения на обоих захоронениях», — говорится в сообщении.
В пресс-группе ГУ МВД по Екатеринбургу «Ъ-Урал» рассказали, что информация зарегистрирована в отделе полиции № 8, проводится проверка.
Напомним, что 29 апреля сотрудник Свердловского областного краеведческого музея им О. Е. Клера Николай Неуймин обнаружил на памятнике группы Дятлова на Михайловском кладбище повреждения и оставленные вандалами надписи «чикатило», «космос заждался», «возмездие» и рисунок нацистской свастики.