В Екатеринбурге вновь осквернили могилу группы, погибшей на перевале Дятлова

«Нанесена свастика и изрисовано лицо. В этой ситуации остаются только следующие решения: обращение родственников Золотарева в полицию для установления личности и наказания виновника (а это серьезная уголовная статья), установка видеонаблюдения на обоих захоронениях», — говорится в сообщении.