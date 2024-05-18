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В Екатеринбурге вновь осквернили могилу группы, погибшей на перевале Дятлова

В Екатеринбурге на Ивановском кладбище осквернили могилу участника группы Дятлова Семена Золоторева, сообщается в соцсетях Фонда памяти группы Дятлова.

«Нанесена свастика и изрисовано лицо. В этой ситуации остаются только следующие решения: обращение родственников Золотарева в полицию для установления личности и наказания виновника (а это серьезная уголовная статья), установка видеонаблюдения на обоих захоронениях», — говорится в сообщении.

В пресс-группе ГУ МВД по Екатеринбургу «Ъ-Урал» рассказали, что информация зарегистрирована в отделе полиции № 8, проводится проверка.

Напомним, что 29 апреля сотрудник Свердловского областного краеведческого музея им О. Е. Клера Николай Неуймин обнаружил на памятнике группы Дятлова на Михайловском кладбище повреждения и оставленные вандалами надписи «чикатило», «космос заждался», «возмездие» и рисунок нацистской свастики.