Полицейские нашли подозреваемого в зверском убийстве на Уралмаше: подробности трагедии

«Вместе они прожили много лет, у них есть совместный 9-летний ребенок. Примерно полгода назад они расстались. Задержанный имеет несколько судимостей, в том числе дважды — за причастность к грабежам, один раз — за мошенничество», — отмечает глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Сыщики выясняют, где находится орудие убийства. Подозреваемый успел его выбросить до того, как попал в руки правоохранителей. Его проверят на наркотики.
Трагедия произошла, когда бывший сожитель пришел к месту работы погибшей. Он позвал ее на разговор. После убийства подозреваемый хотел укрыться в церкви.
Ранее стало известно о другом убийстве в уральской столице. Мужчина обратился в полицию и заявил, что зарезал сожителя бывшей жены.