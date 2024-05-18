Полицейские нашли подозреваемого в зверском убийстве на Уралмаше: подробности трагедии

«Вместе они прожили много лет, у них есть совместный 9-летний ребенок. Примерно полгода назад они расстались. Задержанный имеет несколько судимостей, в том числе дважды — за причастность к грабежам, один раз — за мошенничество», — отмечает глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.