Остин
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские нашли подозреваемого в зверском убийстве на Уралмаше: подробности трагедии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая, ФедералПресс. В полдень в уральской столице была трагически убита молодая мать. Подозреваемого удалось обнаружить во дворе одного из домов на улице Победы. Как оказалось, это был близкий человек погибшей.

«Вместе они прожили много лет, у них есть совместный 9-летний ребенок. Примерно полгода назад они расстались. Задержанный имеет несколько судимостей, в том числе дважды — за причастность к грабежам, один раз — за мошенничество», — отмечает глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сыщики выясняют, где находится орудие убийства. Подозреваемый успел его выбросить до того, как попал в руки правоохранителей. Его проверят на наркотики.

Трагедия произошла, когда бывший сожитель пришел к месту работы погибшей. Он позвал ее на разговор. После убийства подозреваемый хотел укрыться в церкви.

Ранее стало известно о другом убийстве в уральской столице. Мужчина обратился в полицию и заявил, что зарезал сожителя бывшей жены.