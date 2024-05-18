Подросткам, избившим на Кубани участника СВО, предъявили обвинение

В Каневском районе задержаны два фигуранта уголовного дела о нападения на участника специальной военной операции, им предъявлено обвинение. Продолжается расследование уголовного дела (ч.2 ст. 213 УК РФ).
Напомним, вечером 13 мая в одном из парков станицы Челбасской Каневского района между несовершеннолетними и участником СВО возник конфликт. Подростки избили руками и ногами мужчину. Пострадавший сейчас в больнице.
Двое фигурантов задержаны. Ход и результаты расследования на контроле в краевом следственном управлении.