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В Ленинградской области в ДТП погибли пять человек

МВД: в Ленинградской области в ДТП погибли пять человек погибли.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Пять человек погибли, один пострадал в ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области, где водитель легковушки сначала столкнулся с попутным автомобилем при обгоне, а потом с еще одной встречной машиной, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как информирует ведомство, авария произошла около 15.00 мск на 13-м километре автодороги Сосновый бор — Глобицы.

«Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при выполнении обгона не справился с управлением и совершил столкновение по касательной с попутным автомобилем Kia Rio… После этого Mitsubishi Lancer столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Polo. В результате дорожной аварии погибли пять человек: водитель Volkswagen и четверо его пассажиров», — говорится в сообщении.

Как уточняется, предполагаемый виновник аварии (водитель Mitsubishi Lancer) госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту дорожной аварии проводится проверка.