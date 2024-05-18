В Ленинградской области в ДТП погибли пять человек

«Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при выполнении обгона не справился с управлением и совершил столкновение по касательной с попутным автомобилем Kia Rio… После этого Mitsubishi Lancer столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Polo. В результате дорожной аварии погибли пять человек: водитель Volkswagen и четверо его пассажиров», — говорится в сообщении.