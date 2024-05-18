Польские силовики избили и вытеснили в Белоруссию пятерых мигрантов

«Польские силовики выбросили на белорусскую территорию пятерых избитых беженцев … Вчера, 17 мая, белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых граждан Сомали. Военнослужащие оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что прибывшие на место медики диагностировали у беженцев травмы ног и ссадины. Трое сомалийцев доставлены в больницу, остальные переданы следователям для проведения расследования.
«Со слов иностранцев, они были задержаны на территории Польши и просили о предоставлении убежища. Ответом польских силовиков стали многочисленные удары и применение специальных средств. Затем избитых мужчин жестоко вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что «миграционная политика Польши, которая только с начала года привела к гибели четверых иностранцев, продолжает калечить людей, нуждающихся в защите и убежище».
По данным погранкомитета, с 2021 года на границе со странами Евросоюза зафиксирована смерть 54 иностранцев, 25 из которых погибли на границе с Польшей, 9 — с Литвой и 20 — с Латвией.