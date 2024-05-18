Польские силовики избили и вытеснили в Белоруссию пятерых мигрантов

«Со слов иностранцев, они были задержаны на территории Польши и просили о предоставлении убежища. Ответом польских силовиков стали многочисленные удары и применение специальных средств. Затем избитых мужчин жестоко вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону», — говорится в сообщении.