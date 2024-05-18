В семи областях Украины объявили ракетную опасность

С 8.29 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. После 21.00 ее объявили в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.