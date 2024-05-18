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США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру после остановки в России

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Центральное командование США в субботу сообщило об ударе правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) по нефтяному танкеру, якобы шедшему в Китай после остановки в России.

Источник: © РИА Новости

«Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», — говорится в распространенном заявлении.

Уточняется, что атака на нефтетанкер произошла ночью в субботу в Красном море. Танкер шел под панамским флагом, а принадлежал и управлялся греческим оператором.

По данным американского командования, никто из членов экипажа не пострадал. Команда смогла восстановить управление и возобновить движение.

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.