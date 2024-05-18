Остин
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила ракету «Точка-У» над Белгородской областью

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью запущенную Украиной оперативно-тактическую ракету «Точка-У», сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Восемнадцатого мая около 21.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактической ракеты “Точка-У” по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО была уничтожена одна тактическая ракета над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.