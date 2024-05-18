ПВО сбила ракету «Точка-У» над Белгородской областью

«Восемнадцатого мая около 21.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактической ракеты “Точка-У” по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО была уничтожена одна тактическая ракета над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.