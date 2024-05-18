Остин
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пензенской области в ДТП на трассе погибли четыре человека

САРАТОВ, 18 мая — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, в результате четыре человека погибли, еще одна девочка-подросток пострадала, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале.

Источник: РИА Новости

ДТП произошло в субботу в 16.40 мск на 393-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов в Бессоновском районе.

«Предварительно установлено, что… произошло столкновение автомобиля Toyota Corolla под управлением девушки 2003 года рождения и автомобиля Mercedes-Benz под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля Toyota Corolla — женщина 1982 и мужчина 1978 годов рождения, водитель автомобиля Mercedes-Benz скончались на месте, пассажир автомобиля Toyota Corolla — девочка 2007 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.