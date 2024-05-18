В Пензенской области в ДТП на трассе погибли четыре человека

«Предварительно установлено, что… произошло столкновение автомобиля Toyota Corolla под управлением девушки 2003 года рождения и автомобиля Mercedes-Benz под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля Toyota Corolla — женщина 1982 и мужчина 1978 годов рождения, водитель автомобиля Mercedes-Benz скончались на месте, пассажир автомобиля Toyota Corolla — девочка 2007 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.