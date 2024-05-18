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В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ Дениса Василюка, информацию об этом подтвердила 831-ая бригада тактической авиации в Facebook*.

Источник: © РИА Новости

«На днях, во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк», — говорится в заявлении.

Отмечается, что он был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. В посте также утверждается, что Василюк был «профессионалом своего дела и совершил десятки боевых вылетов».

Ранее телеканал «Общественное» сообщил, что он погиб при «выполнении боевого задания».

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