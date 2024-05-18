В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ

«На днях, во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк», — говорится в заявлении.
Отмечается, что он был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. В посте также утверждается, что Василюк был «профессионалом своего дела и совершил десятки боевых вылетов».
Ранее телеканал «Общественное» сообщил, что он погиб при «выполнении боевого задания».
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