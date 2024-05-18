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В ФРГ возбудили дело против украинца, запустившего дрон с флагом РФ у Рейхстага

В Германии возбуждено дело в отношении украинца, запустившего 9 мая над зданием Рейхстага беспилотник с прикрепленными к нему флагом России и георгиевскими лентами. Об этом сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на берлинскую полицию.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет Tagesspiegel, 9 мая около 11:40 по местному времени 41-летний украинец запустил дрон с площади Фридрих-Эберт-Платц. T-Online отмечает, что дрон был в воздухе несколько минут, а мужчина направлял его к крыше Рейхстага.

Дело возбуждено за нарушение закона о воздушном сообщении. Вокруг здания Рейхстага установлена бесполетная зона для беспилотников радиусом 5,6 км. В радиусе 1,85 км полеты строго запрещены. За нарушение грозит до двух лет лишения свободы.

По данным T-Online, мужчину зовут Иван Т. Он родом из Одессы, приехал в Германию летом 2022 года. В мае 2023-го, пишет издание, украинец был привлечен к ответственности за повреждение имущества: на башне административного здания в Потсдаме он нарисовал букву Z в поддержку российской военной операции на Украине.