Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки в Севастополе

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал он.
Утром 18 мая сообщалось, что средства ПВО России уничтожили над Крымом украинский беспилотный летательный аппарат.
О попытке Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковать Севастополь беспилотниками Развожаев сообщал и 17 мая. Атака была успешно отражена. Позже стало известно, что обломки сбитых БПЛА упали на территорию подстанции, в городе частично пропал свет.
Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.