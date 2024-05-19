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Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки в Севастополе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Севастополе, отражая ракетную атаку. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале в ночь на 19 мая.

Источник: AP 2023

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал он.

Утром 18 мая сообщалось, что средства ПВО России уничтожили над Крымом украинский беспилотный летательный аппарат.

О попытке Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковать Севастополь беспилотниками Развожаев сообщал и 17 мая. Атака была успешно отражена. Позже стало известно, что обломки сбитых БПЛА упали на территорию подстанции, в городе частично пропал свет.

Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.