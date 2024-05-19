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В Белгородской области загорелась кровля храма после атаки беспилотника

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что кровля храма загорелась в селе Малое Городище из-за падения дрона-камикадзе ВСУ, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

«Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», — написал он.

Отмечается, что пожарные тушат объект.

Каменное здание храма Сергия Радонежского в Малом Городище было возведено более века назад, а деревянная церковь, стоявшая там до постройки храма, появилась в начале XIX века, здание является памятником архитектуры, сообщается на сайте управления культуры администрации Новооскольского городского округа Белгородской области.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

МЧС