В Белгородской области загорелась кровля храма после атаки беспилотника

Каменное здание храма Сергия Радонежского в Малом Городище было возведено более века назад, а деревянная церковь, стоявшая там до постройки храма, появилась в начале XIX века, здание является памятником архитектуры, сообщается на сайте управления культуры администрации Новооскольского городского округа Белгородской области.