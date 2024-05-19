В Белгородской области загорелась кровля храма после атаки беспилотника

«Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», — написал он.
Отмечается, что пожарные тушат объект.
Каменное здание храма Сергия Радонежского в Малом Городище было возведено более века назад, а деревянная церковь, стоявшая там до постройки храма, появилась в начале XIX века, здание является памятником архитектуры, сообщается на сайте управления культуры администрации Новооскольского городского округа Белгородской области.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.