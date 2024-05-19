Дроны ВСУ ночью пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ

«В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее 10 беспилотников… В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано», — говорится в сообщении.