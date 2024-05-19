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Дроны ВСУ ночью пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. ВСУ ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края с помощью беспилотников. подавлены не менее 10 дронов, один из них упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, предварительно, пожара, пострадавших и разрушений нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Источник: © РИА Новости

«В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее 10 беспилотников… В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Добавляется, что в Кущевском районе из-за падения одного из БПЛА произошел локальный пожар, который не затронул территорию населенных пунктов. Отмечается, что в настоящее время спасатели ликвидируют возгорание, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

МЧС