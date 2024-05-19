Пожар охватил 8 тыс. кв. метров на лесообатывающем предприятии в Приморье

Ночью 19 мая загорелись продукты обработки древесины в производственном комплексе кооператива «Энергия» в Красноармейском районе Приморья, огонь охватил 8 тысяч кв. метров, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.
Возгорание произошло около 01.40 в селе Богуславец на улице Колхозной. Пожарные локализовали огонь и не допустили его распространения на соседний цех.
На место выехали сотрудники районной прокуратуры для координации деятельности спецслужб и правоохранительных органов. Надзорное ведомство будет контролировать установление причин и обстоятельств инцидента.