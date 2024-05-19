Помешал стук протеза: во Владивостоке зверски избили безногого ветерана СВО

Во Владивостоке 40-летнего ветерана СВО, вернувшегося без ноги, зверски избили из-за звука, издаваемого протезом. Ему сломали руку со вставленной титановой пластиной. Мужчине предстоит сложная операция по восстановлению кости. Полиция начала поиск агрессора, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В ноябре прошлого года мужчина вернулся из госпиталя после тяжелого ранения — в бою он потерял правую ногу, а локтевую кость правой руки врачи собрали ему на титановой пластине.
В то время, пока мужчина сражался в рядах добровольческого формирования, из жизни ушла его жена, и сейчас ветеран один воспитывает дочь. Сейчас мужчина работает сварщиком, а вечерами и по ночам занимался подработкой. Он штукатурил квартиру на 24-м этаже дома по улице Полковника Фесюна во Владивостоке.
Стук протеза и шум, издаваемый при ремонтных работах, не понравился живущему этажом ниже мужчине. Он вооружился деревянной дубинкой и отправился «разбираться» с инвалидом.
«Стук чем-то тяжёлым в дверь, я подошёл, открыл и сразу без слов получил бруском большим в голову. Я упал, и сосед начал меня забивать по всему телу палкой, вся голова в шишках. Я закрывал голову руками. И, естественно, сломал мне правую руку вместе с пластинами», — рассказал пострадавший.
Мужчина написал заявление в полицию, которая начала проверку. По информации пресс-службы регионального УМВД, сейчас участковые уполномоченные полиции проводят поквартирный обход, устанавливается личность участника инцидента и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
При этом полицейские отметили, что пострадавший признал факт нарушения им при проведении ремонтных работ закона о нарушении закона о соблюдении тишины и покоя жителей в ночное время.