Помешал стук протеза: во Владивостоке зверски избили безногого ветерана СВО

В то время, пока мужчина сражался в рядах добровольческого формирования, из жизни ушла его жена, и сейчас ветеран один воспитывает дочь. Сейчас мужчина работает сварщиком, а вечерами и по ночам занимался подработкой. Он штукатурил квартиру на 24-м этаже дома по улице Полковника Фесюна во Владивостоке.