СМИ: Израиль нанес авиаудар по окрестностям больницы «Камаль Адван»

Иран в декабре прошлого года призвал к расследованию на международном уровне инцидента с предполагаемым захоронением заживо палестинцев во дворе больницы «Камаль Адван». Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани тогда заявил, что на фотографиях, опубликованных после отступления израильской армии, видно, что некоторые пациенты и раненые были заживо похоронены бульдозерами на территории медучреждения.