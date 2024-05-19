СМИ: Израиль нанес авиаудар по окрестностям больницы «Камаль Адван»

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Израильские силы нанесли авиаудар по окрестностям больницы «Камаль Адван», расположенной на севере сектора Газа. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Агентство опубликовало видео, на котором видно, как над районом удара поднимается густой столб дыма.
Иран в декабре прошлого года призвал к расследованию на международном уровне инцидента с предполагаемым захоронением заживо палестинцев во дворе больницы «Камаль Адван». Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани тогда заявил, что на фотографиях, опубликованных после отступления израильской армии, видно, что некоторые пациенты и раненые были заживо похоронены бульдозерами на территории медучреждения.