Губернатор Ленобласти объяснил взрыв на Выборгской нефтебазе

В марте дрон был сбит в Киришском районе Ленобласти. Дрозденко сообщал, что его уничтожили на подлете к НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (входит в ПАО «Сургутнефтегаз»). Он заверял, что завод работает в штатном режиме. Жертв и разрушений не было. «Последствия в месте падения локализованы и устранены», — говорил глава региона. Днем ранее беспилотник уничтожили в окрестностях города Кириши.