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Над территорией России за ночь сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 9 ракет ATACMS над Крымом и 61 дрон ВСУ, 57 из которых — над Краснодарским краем, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.