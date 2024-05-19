Над территорией России за ночь сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.