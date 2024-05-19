Летевший в Красноярск самолет экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажира

У одного из пассажиров оказались признаки инфаркта.
Уточняется, что плохо стало 35-летнему пассажиру. Пилоты приняли решение изменить курс и приземлиться в Братске. Там мужчину приняли медики.
Оказалось, что для продолжения полета должен был быть проведен осмотр техников, которых в Братске нет. Планировалось, что сотрудник прибудет ближайшим же рейсом. Прилетел он или нет — не уточняется.
Ранее медицинский работник из Красноярска спасла пассажирку самолета. Девушка пообедала продуктами, в которых содержался элемент, на который у нее аллергия.