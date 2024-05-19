Три частных дома и постройки сгорели в Иркутской области

В Шелеховском районе 18 мая вспыхнули три частных деревянных дома и постройки. Один человек получил травмы. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.
«В переулке Акининский в селе Баклаши произошёл пожар. На место происшествия выехали 39 человек и было привлечено 14 единиц техники», — рассказали АиФ-Иркутск в управлении.
Приехав на место, пожарные увидели, что горели три одноэтажных брусовых дома и хозяйственные постройки. Огонь охватил 284 квадратных метра. Чтобы потушить крупный пожар, сотрудникам МЧС пришлось привлекать технику Иркутского и Ангарского пожарно-спасательных гарнизонов. В результате пожара пострадала 78-летняя женщина.
Ранее в Братском районе загорелся жилой дом, в котором находились двое подростков. Один из них погиб.
Напомним, что с 13 мая в Иркутской области начался пожароопасный сезон. В список включили Бодайбинское, Катангское и Мамско-Чуйское лесничества. Также особый противопожарный режим действует в 39 муниципалитетах.