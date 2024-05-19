Грузовик МАЗ насмерть сбил пенсионера на трассе под Омском

Смертельное ДТП случилось около двух часов ночи.
Предварительно установлено, что 22-летний водитель МАЗа в районе остановки «Сибирский садовод» наехал на пешехода, двигавшегося в попутном направлении.
В результате 67-летний мужчина скончался на месте ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, окончательно все причины аварии установят в ходе проверки.
Ранее «МК в Омске» писал о том, что в этом году возросло количество происшествий с пешеходами. Основными причинами таких ДТП являются переход дороги в неположенном месте и несоблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов.