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Грузовик МАЗ насмерть сбил пенсионера на трассе под Омском

В субботу, 18 мая, на Черлакском тракте грузовик насмерть сбил пешехода.

Источник: УГИБДД по Омской области

Смертельное ДТП случилось около двух часов ночи.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель МАЗа в районе остановки «Сибирский садовод» наехал на пешехода, двигавшегося в попутном направлении.

В результате 67-летний мужчина скончался на месте ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, окончательно все причины аварии установят в ходе проверки.

Ранее «МК в Омске» писал о том, что в этом году возросло количество происшествий с пешеходами. Основными причинами таких ДТП являются переход дороги в неположенном месте и несоблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов.