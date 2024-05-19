Трагедия в Дальнегорске: пожилой мужчина погиб во время рыбалки

Что стало причиной гибели 66-летнего мужчины, пока неизвестно. Возможно, у него резко ухудшилось здоровье, а может быть, зацепился за сеть, которую ставил. Как бы то ни было, пожилой человек оказался в воде, а сверху его «накрыло» перевернувшейся лодкой, выбраться из-под которой он так и не сумел, и погиб в воде.