Со страшными пожарами боролись в Хабаровском крае

С серьёзными природными пожарами пришлось бороться в Хабаровском крае в эти выходные. Самые масштабные возгорания зафиксированы в Совгаванском и Амурском районах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— На территории СНТ «Туманное» два дня продолжалась борьба с пожаром. Ситуация была напряжённая. Привлекались силы и средства пожарных частей Амурского и Комсомольского районов, лесопожарных формирований, районного поисково-спасательного отряда. Всего 123 человека и 16 единиц техники, — рассказал глава администрации Амурского района Павел Боровлёв.
Утром в воскресенье в Амурский район даже запросили вертолёт МЧС с водосливным устройством. Но после того, как ветер стих и перестал раздувать огонь, с возгоранием в садоводческом товариществе «Туманное» удалось справиться собственными силами.
Всего, по данным на утро 19 мая регионального Минлесхоза, на территории Хабаровского края было зафиксировано 10 таёжных пожаров на общей площади свыше 164 гектаров. В тушении задействовано 205 человек и 38 единиц техники.
— В 16 муниципальных образованиях Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим. Разводить костры или жарить шашлыки в парках, лесных массивах, у прибрежных зон и на дачных участках строго запрещено. За нарушение предусмотрена административная ответственность со штрафом: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для юридических — до 800 тысяч, — напомнили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.