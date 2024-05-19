Со страшными пожарами боролись в Хабаровском крае

— В 16 муниципальных образованиях Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим. Разводить костры или жарить шашлыки в парках, лесных массивах, у прибрежных зон и на дачных участках строго запрещено. За нарушение предусмотрена административная ответственность со штрафом: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для юридических — до 800 тысяч, — напомнили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.