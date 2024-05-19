В Перми мужчину обвиняют в убийстве знакомого ударом ножа в грудь

Жителя Перми обвиняют в убийстве знакомого ударом ножом в грудь, сообщает СУ СКР Пермского края.
По данным ведомства, инцидент произошёл 13 марта 2024 года. 40-летний пермяк находился у себя дома вместе со знакомым. В один момент обвиняемый взял в руки кухонный нож и из-за личной неприязни один раз ударил гостя в грудь. Пострадавший скончался на месте.
Следователи СУ СКР Пермского края завершили расследование и собрали доказательную базу. Уголовное дело по статье УК РФ «Убийство» направлено в суд.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о жестоком убийстве жительницы Перми. Обвиняемым в преступлении является признанный психически нездоровым мужчина.