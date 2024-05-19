В Перми мужчину обвиняют в убийстве знакомого ударом ножа в грудь

По данным ведомства, инцидент произошёл 13 марта 2024 года. 40-летний пермяк находился у себя дома вместе со знакомым. В один момент обвиняемый взял в руки кухонный нож и из-за личной неприязни один раз ударил гостя в грудь. Пострадавший скончался на месте.