На омских сельчанах применили новую схему аферы

«В ОМВД России по Черлакскому району обратился 39-летний житель д. Подлесное, который стал жертвой мошеннической схемы. Предварительно установлено, что мужчине с просьбой занять денежные средства в мессенджере написал якобы родственник. Заявитель не сразу заметил обман и успел перевести на указанный аферистами счет 25 000 рублей несколькими транзакциями», — говорится в официальном соообщении.