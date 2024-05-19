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На омских сельчанах применили новую схему аферы

В воскресенье, 19 мая 2024 года, в пресс-службе правоохранительных органов сообщили о новой схеме мошенничества. Преступную комбинацию применили на омских сельчанах.

Источник: Utsman Media/CC0

«В ОМВД России по Черлакскому району обратился 39-летний житель д. Подлесное, который стал жертвой мошеннической схемы. Предварительно установлено, что мужчине с просьбой занять денежные средства в мессенджере написал якобы родственник. Заявитель не сразу заметил обман и успел перевести на указанный аферистами счет 25 000 рублей несколькими транзакциями», — говорится в официальном соообщении.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Отметим, в течение дежурной смены в полицию поступили заявления от 11 граждан, ставших жертвами дистанционных преступлений.