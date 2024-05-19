Нанятый краснояркой сборщик мебели украл у нее золотые украшения

Потерпевшая рассказала, что, что пригласила ремонтников для сборки — разборки и перевозки мебели. При этом из всех ремонтников она знала данные только бригадира. На сборку в ее квартире оставался один из них, которого ей пришлось оставить на некоторое время одного. Вечером она обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию.