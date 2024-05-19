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Нанятый краснояркой сборщик мебели украл у нее золотые украшения

Сборщик мебели украл золотые украшения на 57 тыс. руб., которые позже сдал в ломбард за 15 тысяч.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске будут судить красноярца, обвиняемого в краже золотых украшений.

Как рассказали полицейские, в дежурную часть поступило заявление от жительницы микрорайона Солнечный о том, что неизвестные похитили у нее из квартиры золотые украшения на сумму 57 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что, что пригласила ремонтников для сборки — разборки и перевозки мебели. При этом из всех ремонтников она знала данные только бригадира. На сборку в ее квартире оставался один из них, которого ей пришлось оставить на некоторое время одного. Вечером она обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, им оказался ранее не судимый красноярец 24-летний красноярец. Он пояснил стражам порядка, что очень нуждался в деньгах и, воспользовавшись тем, что остался в квартире один, похитил золотые украшения, которые позже сдал в ломбард за 15 тысяч рублей.

Следователями следственного отдела № 9 СУ МУ МВД России «Красноярское» расследование уголовного дела по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража» окончено. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.