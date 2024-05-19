Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу о резне в Норильске

Напомним, всё произошло 18 мая с 13 до 15 часов. 34-летний уроженец Кыргызстана в состоянии опьянения зарезал свою сожительницу, которая недавно выставила мужчину из дома с вещами. Сначала подозреваемый ударил ножом в шею 12-летнего бывшего пасынка (он теперь в реанимации), потом напал не женщину, которая скончалась на месте. На выходе житель Норильска напал с ножом на знакомую пару (пострадал мужчина), после чего его скрутили соседи.