Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу о резне в Норильске

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела об убийстве женщины и нападении на детей в Норильске. Об этом рассказали в Следкоме.
Напомним, всё произошло 18 мая с 13 до 15 часов. 34-летний уроженец Кыргызстана в состоянии опьянения зарезал свою сожительницу, которая недавно выставила мужчину из дома с вещами. Сначала подозреваемый ударил ножом в шею 12-летнего бывшего пасынка (он теперь в реанимации), потом напал не женщину, которая скончалась на месте. На выходе житель Норильска напал с ножом на знакомую пару (пострадал мужчина), после чего его скрутили соседи.
Заведено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц, включая малолетнего ребёнка, совершенным из хулиганских побуждений. Подозреваемы задержан.
Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК России по Красноярскому краю и Республике Хакассия Дмитрию Вастьянову доложить о расследовании уголовного дела.