Новые виды мошенничества в интернете в 2024 году

«В случае с турагентством следует проверить его наличие в Едином Федеральном реестре турагентов. Обращайте внимание на ошибки в адресе сайта, а также на самой странице», — передает «Лента.ру» слова Стариковского. Также следует проверять возраст домена, этом можно сделать с помощью любого бесплатного сервиса. Кроме того, не нужно совершать покупки через сайт, который создан сравнительно недавно.