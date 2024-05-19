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Живущими без потолка жителями Хабаровска заинтересовался Бастрыкин

По факту случившегося заведено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Глава российского Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, которое завели после нарушения прав жителей Хабаровска. Речь идет о семье, которая два месяца живет без потолка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Дело заведено по статье «Халатность». Напомним, с марта 2022 года управляющая компания дома по Ленинградской улице перестала нормально исполнять свои обязанности по содержанию здания и проведения в нем ремонта. Это вылилось в ЧП.

— В результате чего в марте 2024 произошло обрушение потолка в одной из квартир дома. Также в СМИ сообщается о том, что управляющая компания не принимает меры по устранению последствий обрушения, — рассказали в Следственном комитете РФ.

Председатель ведомства поручил исполняющему обязанности хабаровского СК Эдуарду Трубчику доложить о ходе и результате расследования уголовного дела.

СК