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Подъем уровня воды в Иртыше в районе Усть-Ишима остановился

На всей территории региона действует режим ЧС.

Источник: ГУ МЧС России по Омской области

В реке Иртыш в затопленном Усть-Ишимском районе Омской области остановился подъем уровня воды, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

По информации Хоценко, уровень воды в Иртыше перестал расти и остается на отметке 946 см. Вода в Ишиме убывает и сейчас находится на отметке 1546 см.

— Вода в Иртыше в районе Усть-Ишима на данный момент остановила подъем. И ее уровень составляет 946 см. Вода в реке Ишим продолжает убывать и сейчас составляет 1546 см. Прогнозы делать рано, но мы видим отрицательную динамику, — рассказал Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Ранее мы писали, что в Омской области начал действовать режим ЧС федерального уровня из-за паводка. Власти решили освободить пострадавших от стихи от коммунальных платежей.