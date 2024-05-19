Подъем уровня воды в Иртыше в районе Усть-Ишима остановился

В реке Иртыш в затопленном Усть-Ишимском районе Омской области остановился подъем уровня воды, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
По информации Хоценко, уровень воды в Иртыше перестал расти и остается на отметке 946 см. Вода в Ишиме убывает и сейчас находится на отметке 1546 см.
— Вода в Иртыше в районе Усть-Ишима на данный момент остановила подъем. И ее уровень составляет 946 см. Вода в реке Ишим продолжает убывать и сейчас составляет 1546 см. Прогнозы делать рано, но мы видим отрицательную динамику, — рассказал Виталий Хоценко в телеграм-канале.
Ранее мы писали, что в Омской области начал действовать режим ЧС федерального уровня из-за паводка. Власти решили освободить пострадавших от стихи от коммунальных платежей.