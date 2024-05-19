Ночью над Крымом сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник

Минувшей ночью Киев предпринял очередную попытку атаковать Крым ракетами и беспилотниками, атака была отбита. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны РФ.
Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили девять американских девять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и один дрон самолетного типа.
Еще три украинских дрона сбили над Белгородской областью. 57 беспилотников за ночь уничтожили и перехватили над территорией Краснодарского края, добавили в оборонном ведомстве.
Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на город. По информации спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, в ночь на 18 мая над Крымом был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. В ночь на 17 мая средства противовоздушной обороны сбили 51 вражеский дрон над полуостровом. В течение дня 16 мая морская авиация уничтожила 15 украинских безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма.