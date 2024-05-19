Ночью над Крымом сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник

Напомним, в ночь на 18 мая над Крымом был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. В ночь на 17 мая средства противовоздушной обороны сбили 51 вражеский дрон над полуостровом. В течение дня 16 мая морская авиация уничтожила 15 украинских безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма.