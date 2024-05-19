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Из Харьковской области эвакуировали более 10 тыс. человек

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек вывезены в ходе продолжающейся эвакуации из районов Харьковской области Украины, граничащих с Россией. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

Источник: РИА "Новости"

«Всего эвакуировали 10314 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Синегубов сообщал о почти 10 тыс. человек, вывезенных из тех же трех районов.

В Киеве признают, что ситуация в Харьковской области крайне напряженная для украинских войск. 14 мая украинский Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины были вынуждены «переместиться на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Лукьянцев. Также военное руководство сообщало о переброске в регион дополнительных резервов. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что часть этих подразделений снимают с других направлений. Он провел 16 мая в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего и назвал это направление крайне сложным.

В Минобороны РФ сообщали об освобождении ряда населенных пунктов в Харьковской области, а 14 мая — о продолжении продвижения в глубину обороны противника.