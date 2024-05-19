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57 беспилотников ВСУ нейтрализовано на Кубани в ночь на 19 мая

Зафиксирована попытка атаки дронами гражданских объектов.

В ночь на 19 мая над территорией Краснодарского края пресечена попытка террористической атаки со стороны ВСУ беспилотным летательными аппаратами самолетного типа. Всего было уничтожено и перехвачено 57 дронов, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В краевом оперштабе уточнили, что в ночь на 19 мая были атакованы БПЛА гражданские объекты в Славянском и Кущевском районах. Нейтрализовали не менее 10 дронов.

В Кущевском районе после падения одного БПЛА произошло локальное возгорание вне населенного пункта. Пострадавших и разрушений нет.

В Славянске-на-Кубани дрон рухнул на участке, где располагается НПЗ. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Возгораний не было.

В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что всего над территорией Кубани было ликвидировано и перехвачено 57 беспилотников.

Также в ночь на 19 мая силами ПВО уничтожили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА над Крымом, три БПЛА — над территорией Белгородской области.