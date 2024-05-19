Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира

В июне 2019 г. трое уроженцев Азербайджана в ходе конфликта несколько раз выстрелили в спортсмена из травматического пистолета и нанесли ему удары режущим предметом, после чего также ударили второго мужчину. От полученных телесных повреждений один потерпевший скончался, другой был госпитализирован.