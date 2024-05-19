В силовых структурах сообщили о еще одной подбитой БМП Bradley под Авдеевкой

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Российские операторы FPV-дрона подбили американскую бронированную машину пехоты (БМП) Bradley в окрестностях села Соловьево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.