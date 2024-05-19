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В силовых структурах сообщили о еще одной подбитой БМП Bradley под Авдеевкой

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Российские операторы FPV-дрона подбили американскую бронированную машину пехоты (БМП) Bradley в окрестностях села Соловьево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

Источник: Reuters

«Очередную Bradley подбили наши операторы FPV-дрона под Авдеевкой, в окрестностях Соловьева», — сказал собеседник агентства.

По данным объективного контроля, пострадали члены экипажа бронемашины.