Воронежцам сообщили, где сбили ракеты и беспилотники в ночь на 19 мая

В ночь на воскресенье, 19 мая, были пресечены попытки совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории трех регионов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять оперативно-тактических ракет и один БПЛА над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области, 57 БПЛА над территорией Краснодарского края. Позднее стало известно, что в 7:40 утра дежурные средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки на регион пострадали два человека. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницу.
В Воронежской области опасность атаки БПЛА объявили в 2:39 воскресенья, 19 мая. Отбой был дан в 5:54.