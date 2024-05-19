Воронежцам сообщили, где сбили ракеты и беспилотники в ночь на 19 мая

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять оперативно-тактических ракет и один БПЛА над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области, 57 БПЛА над территорией Краснодарского края. Позднее стало известно, что в 7:40 утра дежурные средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.