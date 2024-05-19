На Выборгской нефтебазе произошел хлопок из-за использования пиротехники

Причин для беспокойства у горожан нет: последствия хлопка не угрожают безопасности жителей области. Пожара вследствие хлопка не произошло, угрозы возгорания нет. Александр Дрозденко также подчеркнул, что данные об атаке нефтебазы беспилотником не соответствует действительности. Ранее spb.kp.ru писала о пожаре на Автобусной улице в Приморском районе. Огонь охватил цех по изготовлению пленки. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. У здания рухнула крыша.