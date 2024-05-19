Шесть беспилотников ВСУ упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани

«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани — администрация Славянского района», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.
Кроме того, был зафиксирован взрыв в районе старого кладбища, еще один — в хуторе Трудобеликовский, уточнила пресс-служба. Пострадавших, возгораний и разрушений нет.
Представители компании «Славянск ЭКО», в свою очередь, сообщили «Интерфаксу», что в результате атаки беспилотников НПЗ приостановил работу.
Ранее в этот день сообщалось, что всего на территории Славянского и Кущевского районов региона было подавлено не менее 10 украинских дронов. Так, в Кущевском районе после падения беспилотника начался пожар, но он не затронул населенные пункты.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.